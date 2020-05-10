Как Деми Мур коротает дни вместе с Брюсом Уиллисом в самоизоляции?
Несмотря на то, что супруги развелись 20 лет назад, они сохранили хорошие взаимоотношения.
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Фото, видео: Instagram @demimoore
Брюс Уиллис находится в режиме самоизоляции вместе со своей бывшей супругой Деми Мур, а также их тремя дочерьми — 31-летней Скаут, 28-летней Румер и 26-летней Таллулой. Несмотря на то, что пара развелась 20 лет назад, они до сих пор поддерживают хорошие отношения. Об этом сообщает The Sun.
Деми выложила в своем профиле в Instagram свежее фото, где она запечатлена вместе с Брюсом и дочерьми. На снимке вся дружная семья пытается устоять на большом бревне.
«Балансируем», — лаконично прокомментировала Деми в Instagram.
Подписчики отметили, что их очень радует тот факт, что бывшие супруги сохранили теплые взаимоотношения, несмотря на развод.
«Мне нравится, что у вас с Брюсом такие прекрасные отношения, хотя вы больше не женаты. Это действительно замечательно видеть, как вы все весело проводите время вместе»;
«Это отличная семейная фотография»;
«Приятно видеть, что Деми с Брюсом проводит время вместе с детьми», — написали фолловеры.
Конечно, фанатов немного смутил тот факт, что нынешняя супруга Уиллиса — Эмма Хеминг отсутствует на фото. Правда, вскоре ситуация разрешилась, — к Брюсу приехала его жена вместе с двумя дочерями.
Оказывается, Эмме пришлось остаться в Лос-Анджелесе, так как ее младшая дочь поранила ногу иглой от шприца. Девочке нужно было сдать все необходимые анализы. Из-за случившегося Уиллису пришлось пропустить день рождения Мэйбл, которой в апреле исполнилось восемь лет.
Теперь знаменитости проводят время все вместе в самоизоляции. Отмечается, что у звездных родственников очень теплые и дружелюбные взаимоотношения.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что младшая дочь Деми Мур едва не умерла от передозировки наркотиками.
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