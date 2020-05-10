Как Деми Мур коротает дни вместе с Брюсом Уиллисом в самоизоляции?

Несмотря на то, что супруги развелись 20 лет назад, они сохранили хорошие взаимоотношения.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @demimoore

Брюс Уиллис находится в режиме самоизоляции вместе со своей бывшей супругой Деми Мур, а также их тремя дочерьми — 31-летней Скаут, 28-летней Румер и 26-летней Таллулой. Несмотря на то, что пара развелась 20 лет назад, они до сих пор поддерживают хорошие отношения. Об этом сообщает The Sun.

Деми выложила в своем профиле в Instagram свежее фото, где она запечатлена вместе с Брюсом и дочерьми. На снимке вся дружная семья пытается устоять на большом бревне.

«Балансируем», — лаконично прокомментировала Деми в Instagram.

Instagram @demimoore

Подписчики отметили, что их очень радует тот факт, что бывшие супруги сохранили теплые взаимоотношения, несмотря на развод.

«Мне нравится, что у вас с Брюсом такие прекрасные отношения, хотя вы больше не женаты. Это действительно замечательно видеть, как вы все весело проводите время вместе»;

«Это отличная семейная фотография»;

«Приятно видеть, что Деми с Брюсом проводит время вместе с детьми», — написали фолловеры.

Конечно, фанатов немного смутил тот факт, что нынешняя супруга Уиллиса — Эмма Хеминг отсутствует на фото. Правда, вскоре ситуация разрешилась, — к Брюсу приехала его жена вместе с двумя дочерями.

Оказывается, Эмме пришлось остаться в Лос-Анджелесе, так как ее младшая дочь поранила ногу иглой от шприца. Девочке нужно было сдать все необходимые анализы. Из-за случившегося Уиллису пришлось пропустить день рождения Мэйбл, которой в апреле исполнилось восемь лет.

Теперь знаменитости проводят время все вместе в самоизоляции. Отмечается, что у звездных родственников очень теплые и дружелюбные взаимоотношения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что младшая дочь Деми Мур едва не умерла от передозировки наркотиками.

Читайте также

+15° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 27%
73.87
-0.25 80.00
-0.06
Астрологический карнавал и сюрпризы: Что звезды сулят на неделю с 11 по 17 мая

Последние новости

18:34
Пожилую москвичку нашли брошенной у подъезда после выписки из больницы
18:18
«Роскосмос» подтвердил взрыв баков разгонного блока на орбите
18:11
Как себя чувствует актриса Татьяна Васильева, заболевшая двусторонней пневмонией?
17:59
Как Деми Мур коротает дни вместе с Брюсом Уиллисом в самоизоляции?
17:52
Путин проведет совещание о возможности продления нерабочих дней в РФ
17:39
От Калининграда до Владивостока: как День Победы отпраздновали в регионах России

Сейчас читают

Россиян предупредили о майском снеге
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 мая
«Смотрю и радуюсь»: Собчак удивлена изменениям в жизни Виторгана после развода

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок