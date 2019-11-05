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  4. Младшая дочь Деми Мур едва не умерла от передозировки наркотиками

Младшая дочь Деми Мур едва не умерла от передозировки наркотиками

, 15:25 156

Проблемы с пагубными пристрастиями начались у наследницы актрисы в 14 лет.

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Фото, видео: Instagram @buuski

Младшая дочь голливудской звезды Деми Мур и актера Брюса Уиллиса 25-летняя Таллула призналась, что однажды едва не скончалась от передозировки наркотиками. Об этом пишет Starhit.

Таллула рассказала — она была трудным подростком. Уже в 14 лет у девушки произошла первая алкогольная интоксикация. В 17 лет наследницу звездной четы арестовали за нахождение в общественном месте в нетрезвом виде. Алкоголь перестал удовлетворять дочь Деми Мур, и она перешла на более тяжелые вещи. Однажды сестра юной Уиллис-младшей нашла последнюю в квартире без сознания — Таллула приняла чересчур большую дозу наркотического вещества.

«Смерть была рядом со мной, я чувствовала ее. Тогда я совсем не заботилась о себе, мне было все равно что со мной будет», — поделилась воспоминаниями дочь знаменитостей.

После этого Таллула длительное время провела в специализированном медучреждении и вот уже пять лет не прикасается к запрещенным веществам.

Помимо младшей дочери голливудской четы к наркотикам пристрастились и ее сестры: Скаут и Румер. Обе девушки также находились на лечении в реабилитационных центрах. Возможно, причиной тому стала генетика — Деми Мур и сама была зависима от наркотических веществ и алкоголя.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Деми Мур изнасиловал в 15 лет приятель ее матери.

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