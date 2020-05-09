Умер американский певец, пианист и композитор, который стоял у истоков рок-н-ролла, Литтл Ричард. Легендарный исполнитель скончался в возрасте 87 лет. Об этом сообщает Rolling Stone.

Сын музыканта Дэнни Пенниман подтвердил смерть отца. Однако он отметил, что причина ухода артиста из жизни пока неизвестна.

Зажигательные, позитивные песни Литтла Ричарда «Tutti Frutti», «Lucille», «Long Tall Sally» и многие другие давно стали классикой рок-н-ролла. Не зря певца прозвали «отцом» данного музыкального стиля.

Литтл Ричард родился 5 декабря 1932 года в городе Мейкон, штат Джорджия. Он был одним из 12 детей и вырос среди родственников, которые были проповедниками.

«Я родился в трущобах. Мой папа продавал виски», — рассказывал артист.

Отец не поддерживал музыку своего сына и обвинял его в том, что он гей. Из-за этого Литтл Ричард покинул дом в 13 лет.

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