Легендарный исполнитель скончался в возрасте 87 лет.

Фото, видео: www.globallookpress.com © Lisa Rose

Умер американский певец, пианист и композитор, который стоял у истоков рок-н-ролла, Литтл Ричард. Легендарный исполнитель скончался в возрасте 87 лет. Об этом сообщает Rolling Stone.

Сын музыканта Дэнни Пенниман подтвердил смерть отца. Однако он отметил, что причина ухода артиста из жизни пока неизвестна.

Зажигательные, позитивные песни Литтла Ричарда «Tutti Frutti», «Lucille», «Long Tall Sally» и многие другие давно стали классикой рок-н-ролла. Не зря певца прозвали «отцом» данного музыкального стиля.

Литтл Ричард родился 5 декабря 1932 года в городе Мейкон, штат Джорджия. Он был одним из 12 детей и вырос среди родственников, которые были проповедниками.

«Я родился в трущобах. Мой папа продавал виски», — рассказывал артист.

Отец не поддерживал музыку своего сына и обвинял его в том, что он гей. Из-за этого Литтл Ричард покинул дом в 13 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что популярный певец Хиллард Аткинсон умер в Лос-Анджелесе 5 мая от сердечного приступа.

+13° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 38%
73.87
-0.25 80.00
-0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:57
Для участия в акции «Бессмертный полк» зарегистрировались боле 2,8 миллиона человек
19:49
Стала известна личность доставшего нож в конфликте с волейболистом Спиридоновым
19:38
В Петербурге оборудуют дополнительные места для пациентов с коронавирусом
19:31
Украинцы затравили Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы на русском языке
19:26
Facebook начал удалять посты со снимком Знамени Победы над Рейхстагом
19:19
Дочь Тимати раскрыла секрет своей худобы в уморительном видео

Сейчас читают

Сатирик Анатолий Трушкин рассказал, что болен коронавирусом
«Смотрю и радуюсь»: Собчак удивлена изменениям в жизни Виторгана после развода
Сын миллиардера Босова прокомментировал самоубийство отца

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок