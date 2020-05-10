Средний возраст пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ — 63,9 года.

Главврач больницы в Коммунарке назвал процент выживших после ИВЛ

Фото: ТАСС / Валерий Шарифулин

Главный врач больницы в Коммунарке в Москве Денис Проценко в своем Facebook рассказал, что среди пациентов, находившихся на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ), выжили чуть больше 13%.

«Проанализировано 125 законченных случаев использования ИВЛ. Успешное отлучение у 17 (13,6%)», — сообщил он.

Денис Проценко отметил, что 30% больных, которых подключили к ИВЛ, были доставлены в реанимацию на скорой помощи. 21% пациентов перевели из других медучреждений, 49% поступили из госпитального отделения из-за ухудшения состояния.

По словам главврача больницы в Коммунарке, 59% поступивших в отделение реанимации были мужчины, 41% — женщины.

К аппаратам ИВЛ были подключены люди в возрасте от 27 до 94 лет. Таким образом, средний возраст таких пациентов — 63,9 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что Денис Проценко оценил риск развития пандемии в РФ по итальянскому сценарию.

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