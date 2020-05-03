По словам главного врача больницы в Коммунарке, на Апеннинском полуострове отмечается выраженное региональное развитие распространения коронавируса.

Проценко оценил риск развития пандемии в РФ по итальянскому сценарию

Фото: Известия / Дмитрий Коротаев

Тема:
Эпидемия коронавируса

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в эфире федерального телеканала оценил риск развития пандемии коронавируса в России по итальянскому сценарию. Медик отметил, что на Апеннинском полуострове отмечается выраженное региональное распространение инфекции.

По словам Дениса Проценко, «катастрофическая ситуация» в Италии наблюдается на севере страны. При этом, в южных регионах положение не такое сложное.

«Поэтому итальянского сценария в России, наверное, нет, хотя мы его очень боимся», — сказал Денис Проценко.

Врач добавил, что уникальный сценарий распространения коронавируса фиксируется в большинстве стран.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как лечится в ожидании результатов теста на коронавирус заболевшая Татьяна Васильева.

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