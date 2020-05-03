Проценко оценил риск развития пандемии в РФ по итальянскому сценарию

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в эфире федерального телеканала оценил риск развития пандемии коронавируса в России по итальянскому сценарию. Медик отметил, что на Апеннинском полуострове отмечается выраженное региональное распространение инфекции.

По словам Дениса Проценко, «катастрофическая ситуация» в Италии наблюдается на севере страны. При этом, в южных регионах положение не такое сложное.

«Поэтому итальянского сценария в России, наверное, нет, хотя мы его очень боимся», — сказал Денис Проценко.

Врач добавил, что уникальный сценарий распространения коронавируса фиксируется в большинстве стран.

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