Проценко оценил риск развития пандемии в РФ по итальянскому сценарию
По словам главного врача больницы в Коммунарке, на Апеннинском полуострове отмечается выраженное региональное развитие распространения коронавируса.
Фото: Известия / Дмитрий Коротаев
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в эфире федерального телеканала оценил риск развития пандемии коронавируса в России по итальянскому сценарию. Медик отметил, что на Апеннинском полуострове отмечается выраженное региональное распространение инфекции.
По словам Дениса Проценко, «катастрофическая ситуация» в Италии наблюдается на севере страны. При этом, в южных регионах положение не такое сложное.
«Поэтому итальянского сценария в России, наверное, нет, хотя мы его очень боимся», — сказал Денис Проценко.
Врач добавил, что уникальный сценарий распространения коронавируса фиксируется в большинстве стран.
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