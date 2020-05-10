Задержан подозреваемый в инциденте со взрывом гранаты в Ставрополье

Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого во взрыве гранаты в поселке Приэтокском Георгиевского городского округа Ставропольского края.

«В ходе проведения оперативных мероприятий, по горячим следам полицейскими установлен и задержан подозреваемый. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — рассказала 5-tv.ru инспектор по особым поручениям ОИиОС ГУ МВД России по Ставропольскому краю Светлана Сухорукова.

По уточненным данным, в результате инцидента пострадали 15 человек. В связи с карантином по COVID-19 в городской больнице города Георгиевска все пострадавшие направлены в МО Ставропольского края. Шесть человек в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы городскую больницу города Пятигорска, еще шестеро тоже в состоянии средней степени тяжести направлены в Минераловодскую центральную районную больницу (ЦРБ) и трое пострадавших в Есентукскую ЦРБ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ЧП произошло в частном жилом доме во время празднования дня рождения местной жительницы. По предварительной информации, соседу, проживающему в том же доме — 56-летнему Алексею Т. — показалось, что компания слишком сильно шумит, после чего мужчина бросил в них гранату РГД-5.