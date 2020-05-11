До пяти человек возросло число погибших в хосписе для пожилых в Подмосковье
Пожар вспыхнул в Красногорске поздно вечером 10 мая.
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Фото, видео: 5-tv.ru, МЧС РФ
До пяти человек возросло число погибших в частном хосписе для пожилых в Подмосковье. Пожар вспыхнул в Красногорске 10 мая в 23.49 по московскому времени.
Прибывшие на место ЧП сотрудники экстренных служб обнаружили горение в середине здания на втором этаже. Еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания самостоятельно вышли десять человек. Позднее спасатели вынесли из горящего здания еще 14 пациентов хосписа. Пять человек погибли.
По предварительной информации, на момент вызова экстренных служб в здании находились 29 человек, из них 27 постояльцев и два сотрудника хосписа. 18 человек — лежачие.
К тушению пожара привлекается 56 человек и 16 единиц техники. В 00.32 было ликвидировано открытое горение на втором этаже на площади 15 квадратных метров.
На месте работают сотрудники спецслужб, дальнейшая информация уточняется.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что хоспис для пожилых полыхает в Подмосковье.
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