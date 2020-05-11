Загоревшийся хоспис для пожилых в Подмосковье работал без документов

Загоревшийся 10 мая в Красногорске хоспис для пожилых работал без документов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы города.

По уточненным данным, в результате ЧП погибли семь человек. Всего на момент пожара в здании хосписа «Второй дом» находились 37 человек. 20 человек покинули здание самостоятельно, из них 12 человек — постояльцы хосписа и восемь — сотрудники. 17 человек эвакуировали спасатели. Из них семь человек погибли.

Восьми пострадавшим при пожаре потребовалась медицинская помощь. Из них пятеро были госпитализированы в реанимацию, еще трое определены в стационар.

Хоспис для пожилых «Второй дом» располагался по адресу Тенистая, 4. Пожар в здании вспыхнул 10 мая в 23.49 по московскому времени.

В 00.32 было ликвидировано открытое горение на втором этаже на площади 15 квадратных метров. В 01.09 ликвидированы последствия пожара. К тушению привлечены 91 человек и 28 единиц техники, в том числе от МЧС России — 51 человек и 15 единиц техники.

На место ЧП выехали следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что хоспис для пожилых полыхает в Подмосковье.