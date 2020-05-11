Как совершить покупку онлайн и не попасть в ловушку?

Онлайн-покупки — это не просто модно, но еще и очень практично. Особенно, в современных реалиях, когда за окном не утихает пандемия COVID-19.

Как заявляют специалисты Роспотребнадзора, в последнее время среди большого изобилия продуктов и вещей огромной популярностью пользуются товары повседневного спроса. Причина тому — отсутствие большинства из них на полках в магазинах поблизости.

«По последним данным некоторых исследований, онлайн-продажи товаров повседневного спроса существенно выросли в натуральном выражении. В большинстве регионов торговля любыми товарами разрешена в онлайн-формате, в то время как стационарные магазины, если они не реализуют товары первой необходимости — закрыты», — говорится в материале статьи, опубликованной на сайте ведомства.

Несмотря на все удобство онлайн-шопинга, специалисты Роспотребнадзора поспешили напомнить гражданам о кибермошенниках и недобросовестных продавцах.

Так, одно из главных правил интернет покупок — ни в коем случае не соглашаться на оплату товара и его доставки наложенным платежом. Ведь, оплатив посылку таким образом, ее истинное содержание покупатель увидит только на почте, а значит, велик риск приобрести «кота в мешке».

Такой способ оплаты опасен и потому, что, в случае необходимости возврата, финансовые расходы за обратную доставку априори берет на себя покупатель. К тому же, высок риск и вовсе не дождаться денег за бракованную или ненужную вещь.

В числе прочего, в Роспотребнадзоре рекомендуют перед покупкой вещи проверить, если ли на официальном сайте продавца реквизиты его организации. И в случае, если средства предлагают перевести не на банковский счет, а на личную карту физического лица, покинуть онлайн-магазин.

«Покупатель, совершая покупки через интернет, вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после передачи товара — в течение семи дней», — пояснили эксперты.

А в заключение добавили, что предъявить претензии недобросовестному продавцу, основавшему магазин на онлайн-платформе, можно только в случае, если необходимый товар не пришел в срок или если информация в описании вещи не соответствует ее реальным параметрам.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как изменился порядок доставки посылок в связи с пандемией коронавируса и режимом ограничений.