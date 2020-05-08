В кратчайшие сроки, или как быстро приходят посылки во время эпидемии
Как увеличилась из-за коронавируса нагрузка на службы экспресс-доставки, и можно ли заказывать товары из-за рубежа 5-tv.ru рассказал гендиректор компании СДЭК Леонид Гольдорт.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Bernhard Schmerl, 5-tv.ru
Пандемия коронавируса отправила магазины в онлайн и кардинально изменила работу компаний, занимающихся экспресс-доставкой грузов.
Как рассказал в интервью 5-v.ru гендиректор компании СДЭК Леонид Гольдорт, если в последние годы покупатели онлайн-магазинов все меньше пользовались курьерской службой и все чаще предпочитали забирать покупки самостоятельно в пунктах выдачи заказов, то теперь, в условиях режима самоизоляции, люди активно заказывают товары на дом.
«Курьерская доставка сейчас идет как никогда бойко», — отмечает предприниматель.
По его словам, нагрузка на службу экспресс-доставки выросла очень сильно, и не всегда удается работать так быстро, как хотелось бы.
«Задержки есть. Они связаны отчасти с тем, что заказов действительно сейчас очень много. Дело в том, что весь офлайновый бизнес, который страдает и закрывается, конечно, сейчас бежит со всех ног в онлайн… И зачастую мы не можем перестроиться, не можем справляться так быстро, как нам хотелось бы. Поэтому бывают задержки из-за этого, но чаще всего задержки бывают из-за того, что отменяют авиарейсы», — пояснил Гольдорт.
Порядка 90% всех внутренних авиарейсов отменены, и грузы приходится доставлять автотранспортом. В результате вместо того, чтобы долететь за один день, они едут на машине пять-шесть, а то и десять дней.
Не прекращалась доставка и товаров из-за рубежа, хотя сейчас они идут до покупателя гораздо дольше. Совершать покупки можно в любом интернет-магазине Китая и США. Однако, по словам Гольдорта, из-за сокращения числа авиарейсов то, что доставлялось в Москву из Америки на четвертый-пятый день, сейчас его компания доставляет на двенадцатый-четырнадцатый.
«Покупать за границей можно и нужно, таможня работает, задержки есть, но они терпимые, ну а в России все идет полным ходом, онлайн-торговля не закрывалась. Для многих это единственный шанс выжить, а для кого-то это шанс не менять резко свои привычки», — резюмировал предприниматель.
Ранее 5-tv.ru писал, что на рынке труда резко вырос спрос на курьеров и серьезно увеличилась верхняя планка оплаты труда представителей этой профессии.
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