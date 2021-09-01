Что нужно есть, чтобы вывести из организма вызывающие рак свободные радикалы?

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Карина Бернтгольц
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Эксперты посоветовали включить в рацион продукты, содержащие большое количество антиоксидантов. Они способны минимизировать в клетках окислительный стресс.

Фото, видео: www.globallookpress.com /BAO

Эксперты рассказали, что в процессе переваривания пищи, под воздействием табачного дыма, ультрафиолетового излучения и загрязненного воздуха в организме человека могут образовываться свободные радикалы. Это частицы, которые могут повредить клетки, вызывая окислительный стресс. В результате происходит развитие различных заболеваний: метаболических, сердечных и онкологических, а также организм преждевременно стареет.

Противодействовать свободным радикалам можно, включив в рацион продукты, содержащие большое количество антиоксидантов. Как пишет RG.RU, прежде всего, необходимо обратить внимание на пищу с высоким содержанием витаминов C и E, бета-каротина, полифенола, селена и марганца.

По словам медиков, полезные микроэлементы содержатся в клубнике, апельсинах, лимонах, киви, орехах, сладком перце, шпинате, брокколи и луке. Кроме того, важно употреблять злаки, грибы, яйца, молочные продукты, рыбу, бобовые и темный шоколад.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что оздоровить организм и уберечь его от рака способна диета с высоким содержанием клетчатки и овощей.

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