Возбуждено уголовное дело после смерти девяти человек при пожаре в Красногорске

Девять человек погибли и еще девять были госпитализированы после пожара в хосписе для престарелых в микрорайоне Опалиха в подмосковном Красногорске. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность электропроводки.

5-tv.ru

По факту случившегося возбуждено ГСУ СК РФ по Московской области возбудили уголовное дело в соответствии с третьей частью статьи 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

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В настоящий момент следователи-криминалисты обследуют место пожара. Назначено проведение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз. Проводятся другие необходимые следственные действия.

5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru сообщал список пострадавших при пожаре в хосписе для престарелых в Красногорске.