По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность электропроводки.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Девять человек погибли и еще девять были госпитализированы после пожара в хосписе для престарелых в микрорайоне Опалиха в подмосковном Красногорске. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность электропроводки.

5-tv.ru

По факту случившегося возбуждено ГСУ СК РФ по Московской области возбудили уголовное дело в соответствии с третьей частью статьи 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

5-tv.ru

В настоящий момент следователи-криминалисты обследуют место пожара. Назначено проведение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз. Проводятся другие необходимые следственные действия.

5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru сообщал список пострадавших при пожаре в хосписе для престарелых в Красногорске.

Читайте также

+12° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 35%
73.87
-0.25 80.00
-0.06
ТОП-5 знаков зодиака, с которыми труднее всего построить отношения

Последние новости

9:48
Четырехлетняя дочь Климовой четко объяснила маме свое решение
9:36
Возбуждено уголовное дело после смерти девяти человек при пожаре в Красногорске
9:24
«Моя дорогая мамочка»: Эммануил Виторган запечатлел супругу во всем домашнем
9:12
Сингапурские ученые аннулировали прогнозы об окончании пандемии COVID-19
8:59
Какие продукты помогут похудеть?
8:51
«Ты — моя женщина каждого года»: Тодоренко поблагодарила маму за любовь и поддержку

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 мая, для всех знаков зодиака
Россиян предупредили о майском снеге
«Смотрю и радуюсь»: Собчак удивлена изменениям в жизни Виторгана после развода

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок