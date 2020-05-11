Возбуждено уголовное дело после смерти девяти человек при пожаре в Красногорске
По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность электропроводки.
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Фото, видео: ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Девять человек погибли и еще девять были госпитализированы после пожара в хосписе для престарелых в микрорайоне Опалиха в подмосковном Красногорске. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность электропроводки.
По факту случившегося возбуждено ГСУ СК РФ по Московской области возбудили уголовное дело в соответствии с третьей частью статьи 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».
В настоящий момент следователи-криминалисты обследуют место пожара. Назначено проведение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз. Проводятся другие необходимые следственные действия.
Ранее 5-tv.ru сообщал список пострадавших при пожаре в хосписе для престарелых в Красногорске.
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