Список погибших при пожаре в хосписе в Подмосковье
В результате возгорания в пансионате-хосписе для престарелых погибли девять человек.
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Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав, 5-tv.ru
В городе Красногорске Московской области накануне поздно ночью произошел пожар в хосписе для престарелых. В результате ЧП погибли девять человек, еще девять были госпитализированы — из них шестеро попали в реанимацию.
В распоряжении 5-tv.ru оказался список погибших в результате трагедии:
1. Дикарева З., 86 лет;
2. Мурышкина Т., 66 лет;
3. Сергеев С., 76 лет;
4. Кандаурова А., 85 лет;
5. Птушкина Г., 70 лет;
6. Трофимов А., 84 года;
7. Соколов Б., 91 год;
8. Разина Л., 85 лет;
9. Антонова О., 81 год.
Всего в доме на момент возгорания находились 37 человек. 20 человек покинули здание самостоятельно, из них 12 человек — постояльцы хосписа и восемь — сотрудники. 17 человек эвакуировали спасатели.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что следователи допрашивают организатора загоревшегося хосписа для пожилых в Подмосковье.
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