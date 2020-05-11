Список погибших при пожаре в хосписе в Подмосковье

В городе Красногорске Московской области накануне поздно ночью произошел пожар в хосписе для престарелых. В результате ЧП погибли девять человек, еще девять были госпитализированы — из них шестеро попали в реанимацию.

В распоряжении 5-tv.ru оказался список погибших в результате трагедии:

1. Дикарева З., 86 лет;

2. Мурышкина Т., 66 лет;

3. Сергеев С., 76 лет;

4. Кандаурова А., 85 лет;

5. Птушкина Г., 70 лет;

6. Трофимов А., 84 года;

7. Соколов Б., 91 год;

8. Разина Л., 85 лет;

9. Антонова О., 81 год.

Всего в доме на момент возгорания находились 37 человек. 20 человек покинули здание самостоятельно, из них 12 человек — постояльцы хосписа и восемь — сотрудники. 17 человек эвакуировали спасатели.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что следователи допрашивают организатора загоревшегося хосписа для пожилых в Подмосковье.