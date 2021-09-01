Не беси меня! ТОП-5 мужских имен, которые всех раздражают

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Алина Потёмкина
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Армию неприятелей человеку может создать его собственное имя.

Фото, видео: www.globallookpress.com © David Oxberry

Иногда нас раздражают люди по непонятным причинам. Вроде, и ничего плохого не сделал человек, а находиться с ним рядом неприятно. Как выяснил журнал «Лиза», на восприятие людей может воздействовать имя. Вот ТОП-5 имен мужчин, которые вызывают негативные ассоциации.

Валерий

Многие реагируют на это имя именно так — раздражаются, отказываются воспринимать человека всерьез. В некоторых случаях сокращенную форму от Валерия даже используют как имя нарицательное: так называют человека, который делает глупости. У многих возникает впечатление, что Валера несерьезен и постоянно попадает в нелепые ситуации.

Глеб

Мужчины с этим именем редко становятся душой компании и точно не привлекают к себе внимание как заводилы. Они бывают угрюмы, мрачны и даже создают напряженную атмосферу в окружении. Поэтому их часто избегают в общении.

Павел

Обладатели этого имени веселы и беззаботны, но окружающие воспринимают их как навязчивых и нетактичных людей. Возможно потому, что Павлы действительно бывают бескомпромиссны и излишне настойчивы, что не вызывает доверия и не располагает к общению.

Валентин

Мужчины с этим именем довольно женственны и обладают мягким характером. Из-за этого дамы не видят в них сильных претендентов на руку и сердце, а мужчины не воспринимают как серьезных соперников. Возможно, тут играет роль сокращенная форма имени — Валя.

Даниил

Полная форма имени вызывает приятные ассоциации, а вот сокращение Даня настраивает окружающих враждебно. Такому человеку не доверяют, его считают поверхностным и несерьезным. Да и сами мужчины с этим именем нередко закрепляют за собой славу безответственных и легкомысленных людей.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-5 имен мужчин, которые говорят о надежности своего обладателя.

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