Как за каменной стеной. Какие мужские имена говорят о надежности?
ТОП-5 имен мужчин, которые готовы защищать свою возлюбленную.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /ZAM-Photography
Каждая девушка мечтает о мужчине, который будет надежным как скала. Но далеко не все представители сильного пола дают почувствовать себя как за каменной стеной. О мужественности вашего избранника может многое сказать его имя. Топ-5 имен настоящих защитников опубликовало издание Femmie.
Александр
Само это имя в переводе с греческого означает «защитник». Поэтому немудрено, что рядом с Александром хрупкая барышня почувствует себя в безопасности. Мужчины с этим именем обладают сильной волей, достоинством, а также стремятся опекать незаслуженно обиженных. Впрочем, судьба их обычно не балует.
Андрей
Значение этого имени — «храбрый». С возрастом Андреи становятся уверенными, надежными и отзывчивыми. Им свойственно убеждать людей, даже вести за собой. Кроме того, обладатели этого имени очень дисциплинированы, так что им не придется напоминать о данных обязательствах.
Борис
У этого имени есть несколько значений. Одно из них — «борец», а второе — «видный». Поэтому Борис привлекает внимание, но не любит, когда ему навязывают свое мнение. Отличается силой воли и целеустремленностью, с возрастом достигает власти и уважения. С таким не страшно идти по жизни.
Виктор
Виктор — «победитель». Нередко мужчина с этим именем достигает больших успехов. Он очень пунктуален, на него можно положиться. Ему свойственные логика и последовательность, так что по жизни часто Виктор идет как по лестнице, шаг за шагом беря новые вершины.
Евгений
Мужчины с этим именем очень старательны, они нередко с детства бывают выдающимися учениками. С годами их стремление быть первыми переходит в упорство, но это идет им только на пользу. Евгений очень самостоятелен и в ответе за тех, кого любит. К тому же он слишком горд, чтобы ударить в грязь лицом.
Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-5 мужских имен, обладатели которых женятся один раз и навсегда.
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