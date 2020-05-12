«Отпустите меня в Гималаи»: Маша Распутина рвется из самоизоляции
Певица сняла забавный ролик о том, как ей надоело сидеть дома.
Фото: ТАСС / Антон Новодережкин
Певица Маша Распутина рассмешила фанатов роликом, который выложила в Instagram. В нем она делает импровизированную зарядку на фоне сосен под собственную песню «Отпустите меня в Гималаи», явно намекая, что ей надоело сидеть в самоизоляции. В финале видео она пытается убежать.
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Поклонники поддержали певицу в ее выборе времяпрепровождения дома.
«Правильно! Движение — жизнь! Энергетика — огонь!»
«Прекрасный досуг!»
«С прекрасной погодой! Отличного настроения! Спортсменка! Красавица!»
«Маша, осталось два дня»;
«С наступающим Вас, Мария Николаевна!» — писали фанаты, помнящие, что 13 мая у артистки день рождения.
Что до соблюдения мер предосторожности в пандемию коронавируса, с этим у певицы все в порядке. Как писал ранее 5-tv.ru, Маша Распутина призналась в брезгливости. Она заявила, что даже не подпускает к себе мужа, пока тот не вымоет руки.
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