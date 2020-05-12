Певица сняла забавный ролик о том, как ей надоело сидеть дома.

«Отпустите меня в Гималаи»: Маша Распутина рвется из самоизоляции

Фото: ТАСС / Антон Новодережкин

Певица Маша Распутина рассмешила фанатов роликом, который выложила в Instagram. В нем она делает импровизированную зарядку на фоне сосен под собственную песню «Отпустите меня в Гималаи», явно намекая, что ей надоело сидеть в самоизоляции. В финале видео она пытается убежать.

 
 
 
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Публикация от Мария Распутина (@masharasputina_official)

Поклонники поддержали певицу в ее выборе времяпрепровождения дома.

«Правильно! Движение — жизнь! Энергетика — огонь!»

«Прекрасный досуг!»

«С прекрасной погодой! Отличного настроения! Спортсменка! Красавица!»

«Маша, осталось два дня»;

«С наступающим Вас, Мария Николаевна!» — писали фанаты, помнящие, что 13 мая у артистки день рождения.

Что до соблюдения мер предосторожности в пандемию коронавируса, с этим у певицы все в порядке. Как писал ранее 5-tv.ru, Маша Распутина призналась в брезгливости. Она заявила, что даже не подпускает к себе мужа, пока тот не вымоет руки.

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