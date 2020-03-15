Маша Распутина призналась в брезгливости

Певица Маша Распутина защищается не только от коронавируса и делает это постоянно. В передаче, посвященной распространению COVID‑19 в эфире одного из федеральных телеканалов артистка призналась, что она «сумасшедшая чистоплотная» и очень брезглива, к чему уже давно привыкли все окружающие.

«Могу про себя сказать, что я — сумасшедшая чистоплотная. Даже если муж ко мне подходит, то я прошу для начала его помыть руки, а только потом прикасаться ко мне. За дверную ручку не возьмусь пока не протру спиртом. Или перекисью водорода», — цитирует Распутину Teleprogramma.pro.

Горничные певицы за 20 лет работы приучены ежедневно протирать мобильники и другие предметы. А чтобы защититься от вируса, звезда каждое утро пьет сок лимона и старается по мере возможности есть чеснок. Благодаря этому прекрасно себя чувствует.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России, по данным на 15 марта, зарегистрировано 63 случая заражения коронавирусом нового типа, четыре из них — за последние сутки.