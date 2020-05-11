Историк моды Васильев показал фото со дня знакомства с Мариной Влади 33 года назад
Знаменитый ведущий рассказал своим подписчикам в Instagram, с каким трепетом впервые повстречался с актрисой.
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Фото, видео: Instagram @alexandre_vassiliev
Историк моды и известный ведущий Александр Васильев рассказал о знакомстве с супругой Владимира Высоцкого, французской актрисой и певицей русского происхождения Мариной Влади. 10 мая она отметила свое 82-летие.
По словам Васильева, он впервые встретился с Влади в 1987 году в книжной лавке на улице Сент-Оноре в Париже. Историк моды стеснялся подойти к звезде, однако переборол свой страх и осмелился заговорить с артисткой.
«Марина сидела за столиком с книгами, с безупречно прямой спиной, в незатейливой одежде и меховой шапке. Тонкая, нежная, отстраненная стать. Осмелился заговорить с ней – она рада поболтать по-русски. Была очень вежлива, приветлива и мила. Охотно согласилась сфотографироваться», - рассказал ведущий.
По его словам, Марина Влади – удивительная женщина. Васильеву жаль, что она выбрала «затворнический образ жизни». Артистка не любила появляться на публике, и вскоре стала неизвестной для молодого поколения. Однако историку моды удалось оценить невероятный талант знаменитости, и он рад, что ему довелось с ней пообщаться вживую.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Васильев упрекнул Тодоренко в отсутствии вкуса.
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