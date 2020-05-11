Музыкант рассказал, что за три года певица даже не познакомила его с мамой.

«Странные были отношения»: рэпер Гуф обвинил Кети Топурию в предательстве

Фото: Instagram @keti_one_official

Рэпер Алексей Долматов, более известный как Гуф, откровенно рассказал о своей жизни. В монологе, который выложил видеосервис Premier, он обвинил бывшую девушку Кети Топурию в предательстве.

По его словам, после расставания с ней он был в глубокой депрессии полгода.

«Никогда в моей жизни не было такого за 40 лет, чтобы меня кто-то кидал, чтобы меня бросала девушка. А тут первый раз тебя предают. Я сидел полгода дома, не выходил», — вспомнил музыкант.

Он отметил, что отношения с солисткой группы «А’Студио» были странными и вообще не планировались им как длительные. Изначально он встречался с ней, чтобы похвастаться перед мамой.

«Очень странные отношения были, закончились и слава богу. Обиднее и больнее всего, что именно этого человека оберегал на 200%, и именно этот человек меня подставил», — рассказал Гуф.

Также он признался, что именно в период отношений с Топурией снова подсел на тяжелые наркотики, о чем сегодня жалеет. Тогда они много времени проводили дома и никуда не ходили. По его словам, он жалеет о том, что так получилось.

«Мы сидели на диване, я отрастил живот себе, второй подбородок. Два с половиной года не вставал с дивана, сидел как куча какая-то. За три года мы не могли никуда сходить. Со своими друзьями она меня не знакомила. С мамой даже за три года не познакомила. Не знаю, почему я так поверил человеку, так пустил к себе в душу, а мне в эту душу так плюнули. Не ожидал», — признался Гуф.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кети Топурия впервые рассказала, почему рассталась с Гуфом.

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