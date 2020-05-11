Евгений Цыганов забрал детей у бывшей жены
Актер признался, что время в самоизоляции проводит со своей большой семьей.
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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Куденко, ВКонтакте @evgeniy_tsyganov
Актер Евгений Цыганов, судя по всему, забрал детей у бывшей жены Ирины Леоновой. В эфире Instagram с Чулпан Хаматовой он дал понять, что его отпрыски сейчас живут с ним, а не с мамой.
«Учу их игре на гитаре. Они же дома, и их надо чем-то занять. Есть прогресс, не у каждого, но есть», — поделился актер тем, как проводит время в самоизоляции.
Также он отметил, что ценит возможность проводить много времени с детьми, так как при обычной занятости редко бывает дома так часто. Он признался, что в разгар пандемии коронавируса стал перечитывать Камю «Осадное положение» и пересматривать фильмы, посвященные эпидемиям.
У Евгения Цыганова восемь детей. Семерых из них ему родила первая супруга, актриса Ирина Леонова. Пара была вместе с 2004 года по 2015-й. После расставания артист женился повторно, на Юлии Снигирь. В 2016 году уже у молодоженов родился сын, которого назвали Федором.
Ранее 5-tv.ru писал, какое будущее напророчила семье Евгения Цыганова и актрисы таролог.
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