Актер признался, что время в самоизоляции проводит со своей большой семьей.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: РИА Новости / Алексей Куденко, ВКонтакте @evgeniy_tsyganov

Актер Евгений Цыганов, судя по всему, забрал детей у бывшей жены Ирины Леоновой. В эфире Instagram с Чулпан Хаматовой он дал понять, что его отпрыски сейчас живут с ним, а не с мамой.

«Учу их игре на гитаре. Они же дома, и их надо чем-то занять. Есть прогресс, не у каждого, но есть», — поделился актер тем, как проводит время в самоизоляции.

Также он отметил, что ценит возможность проводить много времени с детьми, так как при обычной занятости редко бывает дома так часто. Он признался, что в разгар пандемии коронавируса стал перечитывать Камю «Осадное положение» и пересматривать фильмы, посвященные эпидемиям.

У Евгения Цыганова восемь детей. Семерых из них ему родила первая супруга, актриса Ирина Леонова. Пара была вместе с 2004 года по 2015-й. После расставания артист женился повторно, на Юлии Снигирь. В 2016 году уже у молодоженов родился сын, которого назвали Федором.

Ранее 5-tv.ru писал, какое будущее напророчила семье Евгения Цыганова и актрисы таролог.

Читайте также

+15° Атмосферное давление 744 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
73.87
-0.25 80.00
-0.06
ТОП-5 знаков зодиака, с которыми труднее всего построить отношения

Последние новости

20:41
Евгений Цыганов забрал детей у бывшей жены
20:27
Магия Луны: астролог пояснила влияние лунных циклов на организм человека
20:19
Что Владимир Путин сказал в обращении 11 мая: основные тезисы и меры поддержки
20:15
Влад Соколовский заразился коронавирусом
19:57
Голикова: 11 регионов России готовы ко второму этапу снятия ограничений
19:45
«Британская Кардашьян» выставила пышные формы напоказ в золотом бикини

Сейчас читают

Заговор от эпидемий на День целителей — Девяти святых мучеников Кизических
Россиян предупредили о майском снеге
«Смотрю и радуюсь»: Собчак удивлена изменениям в жизни Виторгана после развода

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок