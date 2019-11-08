Таролог видит еще одного ребенка в семье Юлии Снигирь и Евгения Цыганова

Союз Юлии Снигирь и Евгения Цыганова будет длиться долго, у их отношений настолько высокий градус, что велика вероятность появления на свет еще одного ребенка. Таковы прогнозы экстрасенса и таролога Марианны Абравитовой.

На днях появилась информация, что пара, которая воспитывает общего трехлетнего сына, официально оформила отношения. Однако сами предполагаемые молодожены продолжают хранить молчание и комментировать свою личную жизнь категорически отказываются. Но экстрасенс в интервью интернет-порталу WomanHit.ru подтвердила заключение брака.

«Снигирь и Цыганов действительно женаты, они официально оформили свои отношения. Это логично, и все к этому шло. Действительно, внутри этой пары серьезные и глубокие отношения, есть взаимная любовь. Несмотря на то что они несколько лет вместе и у них растет сын, их отношения все такие же горящие и интересные», — сказала Марианна Абравитова.

По словам таролога, сознает это отец восьмерых детей Евгений Цыганов или нет, но его натура требует продолжения рода, и поэтому в новой семье, скорее всего, скоро родится второй ребенок.

«Высока вероятность появления еще одного ребенка. В этих отношениях настолько высокий градус по всем позициям и невероятный секс, что все это дает посыл во Вселенную, и многие даже и близко не могут приблизиться к таким вершинам, которые испытывают эти люди. А эта пара живет именно в атмосфере желания и взаимного притяжения, и все это будет длиться годами», — считает экстрасенс.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, предположение о тайной свадьбе Юлии Снигирь и Евгения Цыганова появилось после программы Федора Бондарчука, который обратил внимание телезрителей на обручальное кольцо на правой руке актера. Сама Юлия на вопрос журналиста, попросившего подтвердить или опровергнуть эту информацию, ответила резкой бранью.