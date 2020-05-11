Путин поручил запустить с 1 июня кредитную программу поддержки занятости

«Предлагаю с 1 июня запустить специальную кредитную программу поддержки занятости», — сказал он.

Конечная ставка для получателя кредита будет льготной — 2%, а все, что выше, будет субсидировать государство, пояснил глава государства, подчеркнув, что «воспользоваться этой программой смогут все предприятия в пострадавших отраслях, а также социально ориентированные НКО (некоммерческие организации — прим.ред.)».

Президент добавил, что «потенциально эта мера позволит поддержать семь миллионов рабочих мест».

Кроме того, Путин отметил, что кредиты на сохранение рабочих мест можно будет не возвращать при условии, если заемщик-работодатель сохранит занятость. Однако он предостерег от создания фиктивных рабочих мест для незаконного получения мер господдержки.

Кроме того, глава государства поручил правительству составить программу действий по стабилизации на рынке труда.

«По последним данным, число официально зарегистрированных безработных в России достигло одного миллиона 400 тысяч — это в два раза выше уровня начала апреля, ситуация не простая и требует комплексных действий по стабилизации рынка труда, по поддержке потерявших работу», — заявил президент, поручив Кабинету министров подготовить соответствующие предложения, которые будут рассмотрены на отдельном совещании до конца текущего месяца.