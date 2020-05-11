Путин поручил запустить с 1 июня кредитную программу поддержки занятости

«Предлагаю с 1 июня запустить специальную кредитную программу поддержки занятости», — сказал он.
Конечная ставка для получателя кредита будет льготной — 2%, а все, что выше, будет субсидировать государство, пояснил глава государства, подчеркнув, что «воспользоваться этой программой смогут все предприятия в пострадавших отраслях, а также социально ориентированные НКО (некоммерческие организации — прим.ред.)».
Президент добавил, что «потенциально эта мера позволит поддержать семь миллионов рабочих мест».
Кроме того, Путин отметил, что кредиты на сохранение рабочих мест можно будет не возвращать при условии, если заемщик-работодатель сохранит занятость. Однако он предостерег от создания фиктивных рабочих мест для незаконного получения мер господдержки.
«По последним данным, число официально зарегистрированных безработных в России достигло одного миллиона 400 тысяч — это в два раза выше уровня начала апреля, ситуация не простая и требует комплексных действий по стабилизации рынка труда, по поддержке потерявших работу», — заявил президент, поручив Кабинету министров подготовить соответствующие предложения, которые будут рассмотрены на отдельном совещании до конца текущего месяца.
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