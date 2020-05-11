Путин раскритиковал чиновников за сбои в федеральных выплатах медикам
Президент пообещал лично проверить, чтобы апрельские выплаты получили все медработники, борющиеся с коронавирусом.
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Президент РФ Владимир Путин раскритиковал чиновников за реализацию его апрельского поручения о выплатах медработникам, борющихся с коронавирусной инфекцией COVID-19. Заявление глава государства сделал во время обращения к россиянам, посвященное ситуации с коронавирусом.
«По имеющимся у меня данным по состоянию на 9 мая, указанные выплаты осуществлены только в 56 субъектах Федерации, а получили их, что называется на руки, 56 тысяч человек. Это меньше половины из числа тех медработников, кому начислены такие выплаты. А все средства на апрельские выплаты в регионы уже поступили», — сказал глава государства.
Он поручил главам регионов наладить работу так, чтобы до 15 мая все медики получили апрельские выплаты. Правительство и Минздрав должны обеспечить координацию и постоянный мониторинг.
«Я прошу иметь в виду дорогие друзья, я лично проверю состояние дел по этому вопросу в каждом регионе России», — предупредил президент.
Он также призвал чиновников помогать медикам, а не «трепать им нервы» избыточными проверками.
«Обращаю внимание всех руководителей, в том числе контрольных и надзорных ведомств. Сегодня мы обязаны помочь медицинским работникам, обеспечить их всем необходимым, но и, тем более, не трепать им нервы, не отнимать их драгоценное время на излишнюю отчетность и лишние проверки. Я прошу правительство принять на этот счет все исчерпывающие решения», — подчеркнул глава государства.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что во время обращения к россиянам Владимир Путин также анонсировал единовременные выплаты для семей с детьми. В частности, по десять тысяч рублей смогут получить родители, воспитывающие детей от 3 до 16 лет.
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