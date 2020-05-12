Автор хита про «маленький плот» признался, что на этот раз он «кажется, понял», чего добивался режиссер.

Юрий Лоза «заглянул в себя», пересматривая Тарковского, и ему не понравилось

Фото: Кадр из фильма «Солярис» (1972 г.)

Известный советский и российский певец, а по совместительству блогер Юрий Лоза пересмотрел в майские праздники знаменитый фильм Андрея Тарковского «Солярис» и выложил на своей странице в Facebook очередной киноведческий опус. Артист раскритиковал режиссера, чьи творения вошли в списки лучших кинопроизведений всех времен.

Юрий Лоза признался, что пересматривать фильмы Тарковского ему «мучительно и трудно» при «всей их очевидной гениальности». Однако на этот раз он «кажется, понял», чего добивался режиссер: чтобы он, Лоза, «повнимательнее заглянул в себя и определил свою сущность».

«Чтобы наконец-то сам себе ответил на вопрос — кто я в этом мире и в каком цвете вижу то, что меня окружает. Я проделал эту работу, и могу сказать, что ответ мне не понравился. Как выяснилось во время просмотра, все эти бесконечные длинноты, долгие проезды по улицам, детальное разглядывание картин мастеров прошлого или предметов, лежащих в кажущемся беспорядке на столе, вызывают во мне скорее раздражение, чем желание копаться в себе», — резюмировал автор хита про «маленький плот».

По мнению Юрия Лозы, всю историю вместо двух серий можно было уместить в одну, и «на освободившиеся средства снять еще один фильм».

Фильм «Солярис» по книге Станислава Лема Андрей Тарковский снял в 1972 году. Сам автор воспринял киноверсию негативно и рассказывал позже, что «здорово поругался» с режиссером из-за нее.

«Я просидел шесть недель в Москве, пока мы спорили о том, как делать фильм, потом обозвал его дураком и уехал домой», — вспоминал писатель.

По его словам, Тарковский хотел показать, что космос «противен и неприятен», а Земля прекрасна, сам автор думал совсем наоборот.

Facebook @Юрий Лоза

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Юрий Лоза раскритиковал вышедший на экраны в конце прошлого года фильм Клима Шипенко «Текст» по роману Дмитрия Глуховского.

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