«Девочка-весна»: Стеша Маликова в миниплатье станцевала на газоне
20-летняя наследница знаменитого певца поделилась солнечным настроением.
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Фото, видео: Instagram @steshamalikova
Дочь народного артиста РФ Дмитрия Маликова Стефания наслаждается солнечной весной. 20-летняя фотомодель и студентка МГИМО решила поделиться с подписчиками в Instagram прекрасным настроением, и разместила видео, на котором она танцует с букетом цветов в руках.
Стеша для теплого майского дня предпочла миниплатье и высокие сапоги-казаки. Позади виден загородный дом, окруженный распускающимися деревьями.
«Стань причиной того, чтобы кто-нибудь улыбнулся сегодня. Всем хорошего настроения!», — подписала она ролик частично на английском, частично на русском языках.
По мнению большинства подписчиков, девушка буквально излучает счастье.
«Девочка-весна»
«Стешенька как цветы в ее руках, такая прекрасная девушка»
«Вот молодчинка, браво! Жизнь прекрасна, наслаждайся».
Помимо учебы и работы фотомоделью во взрослой жизни, Стефания с детства посещала музыкальную школу, где обучалась игре на фортепиано и гитаре. Также девушка ходила в художественную студию и на хореографию. Недавно вместе с певцом Юрием Киселевым, также известным под псевдонимом ЮрКисс, Стефа исполнила дуэтную композицию «Не торопитесь нас женить». Также девушка увлекается моделированием одежды.
Как передавал 5-tv.ru, Стефания Маликова вместе с Общероссийским народным фронтом запустила в социальных сетях международный челлендж #МыВместе. Суть проекта в том, что участники на разных языках говорят людям из других стран слова поддержки из-за напряженной ситуации с коронавирусом.
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