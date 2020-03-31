Студентка МГИМО и телеведущая Стефания Маликова вместе с Общероссийским народным фронтом (ОНФ) запустила в социальных сетях международный челлендж #МыВместе. Суть проекта в том, что участники на разных языках говорят людям из других стран слова поддержки из-за напряженной ситуации с коронавирусом. Главное условие челленджа — произнести фразу: «Мы вместе», и передать эстафету друзьям по всему миру.

«Мне кажется все согласятся, что в связи с обстановкой в мире из-за Covid-19 люди стали намного сплоченнее, хоть до сих пор и поддаются панике, чего я призываю не делать. Я, наоборот, хочу поддержать и передать свою любовь в каждый уголок мира, хотя бы онлайн! Мы с Общероссийским народным фронтом запустили челлендж #мывместе #wearetogether. Выставляйте и вы видео и фото с хештегом #мывместе на ваших любимых языках», — сказала Маликова.

К акции ОНФ уже присоединились многие звезды отечественного шоу-бизнеса: певицы Валерия, Диана Гурцкая, телеведущая Виктория Лопырева, актрисы Алика Смехова, Анна Хилькевич, Эвелина Бледанс, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, журналист и телеведущий Константин Семин, Хор Турецкого и Сопрано Турецкого и другие.

По словам дочери Дмитрия Маликова, всем, кто хочет быть в курсе актуальных событий или стать волонтером проекта, необходимо зайти на платформу мывместе2020.рф, а также поделиться своими добрыми инициативами.

Стефания добавила, что волонтерские штабы, которые ОНФ развернул по всей стране, впечатлили ее. Она в восторге от того, как быстро сумели люди сплотиться, и поддержать друг друга в непростой обстановке.

«Люди звонят и даже предлагают испечь булки в своей пекарне для пожилых. Знаю, что один дворник заявил о готовности ходить в магазины для помощи нуждающимся, а байкер из Набережных Челнов помогает доставлять необходимые продукты для людей, которые не имеют возможности выйти на улицу. Люди очень неравнодушны к этим проблемам и это не может не радовать», — отметила Маликова.

Штаб ОНФ и ВОД «Волонтеры-медики» по координации помощи пожилым людям старше 65 лет и маломобильным гражданам, находящимся в самоизоляции, попавшим в группу риска из-за распространения коронавируса COVID-2019, запустил горячую линию. Колл-центр работает в круглосуточном режиме. Телефон горячей линии: 8 (800) 200-34-11.

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Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Ранее 5-tv.ru писал о том, что волонтерам акции «Мы вместе» в Тюмени доставили 16 тысяч медицинских масок.