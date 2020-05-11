В результате инцидента умерли 19 военных, еще 15 человек пострадали.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com, Twitter @bultyy_jaglan

Эсминец военно-морских сил Ирана во время учений в Оманском заливе по ошибке открыл огонь по одному из своих кораблей. Видео инцидента опубликовал в Twitter пользователь agniputra.

На кадрах видно, как ракета вылетает и попадает в палубу корабля. Судно горит, из него валит черный дым, но оно держится на плаву.

В результате ЧП погибли по меньшей мере 19 военных, еще 15 человек пострадали. Такие данные привели в командовании ВМС Ирана. Однако причины происшествия не названы, страна пока не дает ни подтверждения, ни опровержения того, что удар был сделан собственным же судном.

Как отмечает издание Al-Jazeera, эсминец принимал участие в военных учениях. Пострадавший корабль Konarak выполнял доставку целей в район маневров. Выйдя не до конца из зоны действия учений, он был воспринят радаром эсминца как вражеский, поэтому в него и выпустили ракету.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ракетный эсминец ВМС США вошел в акваторию Черного моря.

Читайте также

+20° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 18%
73.87
-0.25 80.00
-0.06
ТОП-5 знаков зодиака, с которыми труднее всего построить отношения

Последние новости

20:41
Евгений Цыганов забрал детей у бывшей жены
20:27
Магия Луны: астролог пояснила влияние лунных циклов на организм человека
20:19
Что Владимир Путин сказал в обращении 11 мая: основные тезисы и меры поддержки
20:15
Влад Соколовский заразился коронавирусом
19:57
Голикова: 11 регионов России готовы ко второму этапу снятия ограничений
19:45
«Британская Кардашьян» выставила пышные формы напоказ в золотом бикини

Сейчас читают

Заговор от эпидемий на День целителей — Девяти святых мучеников Кизических
Россиян предупредили о майском снеге
«Смотрю и радуюсь»: Собчак удивлена изменениям в жизни Виторгана после развода

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок