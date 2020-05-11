Эсминец военно-морских сил Ирана во время учений в Оманском заливе по ошибке открыл огонь по одному из своих кораблей. Видео инцидента опубликовал в Twitter пользователь agniputra.

На кадрах видно, как ракета вылетает и попадает в палубу корабля. Судно горит, из него валит черный дым, но оно держится на плаву.

В результате ЧП погибли по меньшей мере 19 военных, еще 15 человек пострадали. Такие данные привели в командовании ВМС Ирана. Однако причины происшествия не названы, страна пока не дает ни подтверждения, ни опровержения того, что удар был сделан собственным же судном.

Как отмечает издание Al-Jazeera, эсминец принимал участие в военных учениях. Пострадавший корабль Konarak выполнял доставку целей в район маневров. Выйдя не до конца из зоны действия учений, он был воспринят радаром эсминца как вражеский, поэтому в него и выпустили ракету.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ракетный эсминец ВМС США вошел в акваторию Черного моря.