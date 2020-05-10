Астрологический карнавал и сюрпризы: Что звезды сулят на неделю с 11 по 17 мая

Неделя с 11 по 17 мая подготовила для представителей всех знаков зодиака массу неожиданных сюрпризов. В некоторых аспектах нарушится привычный ритм жизни, а многие дела, возможно, пойдут не по плану. О том, как себя правильно вести в это время, чтобы избежать неприятностей, на своем YouTube-канале рассказала известный астролог Алена Никольская. Предстоящий период она назвала настоящим «астрологическим карнавалом».

По словам астролога, уже с понедельника Сатурн начнет менять направление своего движения и станет ретроградным.

«Все сферы деятельности, которые требуют длительного и серьезного окружения людей, которые выше вас по уровню, социальной деятельности или карьерной лестнице — с ними со всеми нужно быть аккуратными», — отметила Никольская.

В этот период она рекомендовала представителям всех знаков зодиака проанализировать все достигнутое и довести важные дела до логического завершения. От старта новых проектов астролог посоветовала воздержаться и отложить на более позднее время.

Никольская рассказала, что в ночь с понедельника на вторник Меркурий переходит из Тельца в Близнецы, где будет находиться до 28 мая.

«В это время нужно заниматься налаживанием контактов, обучением и любыми делами, связанными с построением новых связей и отношений», — отметила астролог.

По ее словам, уже в среду свое положение изменит Венера и начнет двигаться ретроградно, причем, как и Меркурий, она будет в этот момент находиться в Близнецах. В этот же день. 13 мая, Марс переместится в знак Рыб.

«Многие вопросы, которые вам хотелось умолчать, могут всплыть. Поэтому постарайтесь быть аккуратнее <…> Вам все время будет хотеться что-то начать, но вы будете постоянно откладывать», — пояснила Никольская.

Она отметила, что данный период идеально подходит для творчества и будет продуктивным для всех музыкантов, художников и работников сферы кино и телевидения.

С пятницы по воскресенье, то есть с 16 по 18 мая, Солнце будет в тригоне с Юпитером, что позитивно скажется на представителях всех знаков зодиака. В это время, по мнению астролога, лучше всего заниматься интеллектуальной деятельностью и решать финансовые вопросы — например, вернуть свой старый долг.

«Юпитер на этой неделе ведет себя неровно, поэтому если вы планируете какие-то вопросы, связанные с судебными разбирательствами, а также с людьми, которые выше вас стоят или благодетелями, то будьте с ними внимательны и аккуратны. <…> Если вам кто-то помог, будьте этому человеку благодарны и сделаете что-то в обратку», — рекомендовала Никольская.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 мая.