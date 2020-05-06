Жена внука Пугачевой показала идеальную фигуру в розовых велосипедках

Супруга Никиты Преснякова 23-летняя Алена Краснова опубликовала в Instagram видео с домашней тренировки. Во время самоизоляции модель решила поупражняться вместе со своей подругой.

На размещенных кадрах жена внука Аллы Пугачевой продемонстрировала идеальную фигуру — стройные ножки и прокаченный пресс. В ролике звезда занимается с гантелями в обтягивающих розовых велосипедках и белом топе. После силовой нагрузки Алена Краснова решила уделить время поездке на велосипеде.

Пара сыграла пышную свадьбу в 2017 году. На грандиозном торжестве повеселилась даже знаменитая бабушка жениха. Сейчас Никита Пресняков и Алена Краснова проводят время в самоизоляции на бывшей даче Аллы Борисовны. Там молодые супруги наслаждаются обществом друг друга уже почти два месяца. Однако чувства их от этого, кажется, не угасают.

Недавно они впервые за долгое время выбрались за пределы своего участка к реке и насладились умиротворяющим видом воды в вечерних сумерках. После этого пара устроила романтический ужин возле открытого огня.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как жена внука Пугачевой Алена Краснова снялась в домашней обстановке с любимым шпицем.