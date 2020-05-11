«Дело за малым»: солистка группы IOWA переезжает в новую квартиру

Екатерина Иванчикова выложила в сеть совместное фото с супругом Леонидом Терещенко.

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Фото, видео: Instagram @katya_iowa

Солистка и автор песен группы IOWA Екатерина Иванчикова в своем аккаунте в Instagram посетовала, что они с мужем Леонидом Терещенко никак не закончат переезд в новую квартиру.

32-летняя знаменитость сопроводила свой пост снимками из нового жилища. На кадрах Екатерина и Леонид сидят в обнимку на кровати на фоне голых стен и нераспакованных коробок с вещами. Рядом с парой лежит струнный инструмент.

«Мы все не можем переехать в новую квартиру. Гитару и меня Леня уже перевез, дело за малым», — написала солистка группы IOWA.

Instagram @katya_iowa

Подписчики знаменитости в комментариях принялись наперебой поздравлять супругов с обретением нового семейного гнезда и приятными хлопотами.

«С переездом, ребята! Уюта и любви в новом гнездышке»;

«Как круто! Поздравляю!»

«Это так трепетно всегда! Переезд, новые надежды и новые ощущения, свобода, легкость. Это бесконечно приятно и желаю счастья, добра, теплоты в вашем новом жилище»;

«Самое главное перевез!» — подметили пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что солистка группы IOWA поделилась трогательным фото с мужем.

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