Солистка группы IOWA поделилась трогательным фото с мужем

Солистка группы IOWA Екатерина Иванчикова поделилась с подписчиками в Instagram невероятно трогательной серией фото с супругом Леонидом Терещенко. На снимках пара позирует в пасмурный день на одной из набережных в Санкт-Петербурге. Супруг певицы, судя по всему, сильно замерзшей, мило греет любимую в своих объятиях.

«Тепло», — оставила короткую подпись к посту знаменитость.

Instagram @katya_iowa

Поклонники Екатерины Иванчиковой и Леонида Терещенко принялись осыпать кумиров комплиментами. За несколько часов пост с фотосессией парочки набрал в соцсети около 13 тысяч лайков. Фанаты не переставали умиляться любви и нежности, которые их любимцы испытывают по отношению друг к другу.

«Очень красивые»;

«Замечательные!»

«Такие вы крутые»;

«С любимым всегда тепло», — написали фолловеры.

32-летняя Екатерина Иванчикова и 37-летний Леонид Терещенко — солистка и гитарист белорусской группы IOWA — начали встречаться более десяти лет назад. Однако свадьбу пара сыграла только в 2016 году. Вместе с близкими людьми они отметили торжество в сказочной Карелии.

Ранее 5-tv.ru писал, что солистка группы IOWA Екатерина Иванчикова не может забеременеть уже десять лет.