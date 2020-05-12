Названа причина сбоя в работе портала госуслуг
В компании-операторе прокомментировали инцидент с временной частичной недоступностью сайта.
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Фото, видео: ТАСС / Кухмарь Кирилл, /Бобылев Сергей, /Никольский Алексей ,gosuslugi.ru
В пресс-службе компании-оператора единого портала государственных и муниципальных услуг «РТ Лабс» озвучили причину сбоя в его работе. По словам специалистов, временная частичная недоступность сайта была вызвана проведением тестирования устойчивости ресурса к планируемому росту обращений.
«Кратковременная и частичная недоступность портала госуслуг была связана с нагрузочным тестированием в связи с планируемым большим количеством обращений», — цитирует сообщение «РТ Лабс» РИА Новости.
В компании-операторе отметили, что в настоящее время портал госуслуг функционирует в штатном режиме.
После обращения президента РФ Владимира Путина к россиянам ряд Telegram-каналов сообщили, что доступ к ресурсу ограничен. Российский лидер во время выступления отметил, что оформление некоторых пособий будет доступно через сайт госуслуг.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как получить обещанные Путиным дополнительные выплаты на детей.
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