В компании-операторе прокомментировали инцидент с временной частичной недоступностью сайта.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС / Кухмарь Кирилл, /Бобылев Сергей, /Никольский Алексей ,gosuslugi.ru

В пресс-службе компании-оператора единого портала государственных и муниципальных услуг «РТ Лабс» озвучили причину сбоя в его работе. По словам специалистов, временная частичная недоступность сайта была вызвана проведением тестирования устойчивости ресурса к планируемому росту обращений.

«Кратковременная и частичная недоступность портала госуслуг была связана с нагрузочным тестированием в связи с планируемым большим количеством обращений», — цитирует сообщение «РТ Лабс» РИА Новости.

В компании-операторе отметили, что в настоящее время портал госуслуг функционирует в штатном режиме.

После обращения президента РФ Владимира Путина к россиянам ряд Telegram-каналов сообщили, что доступ к ресурсу ограничен. Российский лидер во время выступления отметил, что оформление некоторых пособий будет доступно через сайт госуслуг.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как получить обещанные Путиным дополнительные выплаты на детей.

Читайте также

+3° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
73.87
-0.25 80.00
-0.06
ТОП-5 знаков зодиака, с которыми труднее всего построить отношения

Последние новости

2:37
Мужчину и женщину нашли зарезанными в московской квартире
2:02
Названа причина сбоя в работе портала госуслуг
1:41
Минстрой предлагает увеличить число льготников по ЖКХ
1:10
День Девяти целителей: Что категорически нельзя делать 12 мая
0:56
Юрий Лоза «заглянул в себя», пересматривая Тарковского, и ему не понравилось
0:44
В Крыму считают, что Климкин «сел в лужу» с прогнозами по полуострову

Сейчас читают

День Девяти целителей: Что категорически нельзя делать 12 мая
«Без права на ошибку»: новороссийская чиновница уволена за нарушение самоизоляции
О чем предупреждала человечество Ванга, рассказав о пяти двойках в 2020 году

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок