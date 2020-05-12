Архивный снимок Игоря Верника с беременной бывшей супругой взорвал сеть
Актер поделился с подписчиками фото, сделанным за месяц до рождения сына.
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Фото, видео: Instagram @ivernik, ТАСС /Шарифулин Валерий
Актер театра и кино Игорь Верник на своей странице в Instagram разместил архивное фото, которое буквально взорвало сеть. На снимке народный артист РФ с голым торсом позирует вместе с беременной экс-супругой Марией. Будущая мать также по пояс раздета.
«Нашел фото, которое было сделано за месяц до рождения сына», — написал Игорь Верник в посте.
Поклонникам актера снимок пришелся по душе. Пользователи отметили яркие внешние данные Марии Верник. Некоторые юзеры вспомнили, что сын бывшей семейной пары в большей степени похож на маму. Нашлись и те, кто посчитал фотосессию слишком откровенной.
«Замечательное фото!»
«Григорий действительно — мамина копия. Мама очень яркая, выразительная женщина»;
«Очень хорошее, доброе фото»;
«Какая откровенная фотосессия!»
«Шикарные, красивые!» — отмечают подписчики Игоря Верника.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Верник рассмешил поклонников своим видом на самоизоляции.
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