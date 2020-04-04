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«Красивый такой неандерталец»: Верник рассмешил поклонников своим видом на самоизоляции

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Игорь Рязов
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Актер 17 дней провел на карантине, открыв за это время секрет поддержания себя в хорошей форме. Судя по его фото, это юмор.

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Фото, видео: Instagram @ivernik

Тема:
Эпидемия коронавируса

Народный артист РФ Игорь Верник рассмешил поклонников селфи, сделанным после 17 дней самоизоляции. Фотографию он выложил на своей странице в Instagram.

«Взглянул сейчас на себя в зеркало — остался доволен, сразу сфотографировал и выкладываю», — подписал актер снимок в гриме.

На фото он запечатлен с взъерошенными волосами рыжеватого оттенка и щетиной. Верник широко улыбается в камеру кривыми накладными зубами — всеми шестью. Он также рассказал, как получить такой «прекрасный результат» всего за 17 дней карантина.

Instagram @ivernik

«Прежде всего, личная гигиена, занятия спортом, чтение книг, никаких упаднических настроений! И тогда интеллект и здоровье буду написаны на вашем лице. Время быть собой! Так что я рад, что перестал краситься и вернул, наконец, свой цвет волос», — посоветовал актер.

В комментариях к его фото пользователи оставили множество смеющихся смайликов, сравнили Верника с Адриано Челентано и представителем вымершего рода людей, а также поблагодарили за советы.

«Похож на Челентано в самоизоляции»;

«Наш Челентано!»

«Красивый такой неандерталец получился»;

«Очень оптимистичные советы!» — написали поклонники.

Как отмечает ФАН, далеко не все фанаты Игоря Верника вспомнили, что опубликованный снимок — это кадр со съемок фильма «Ночные стражи». Там артист в таком виде играл Лешего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что своим внешним видом на самоизоляции поклонников рассмешила звезда «Мажора» и «Содержанок» Любовь Аксенова. Она показала разницу между ожиданиями от карантина и реальностью.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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