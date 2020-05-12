Герои нашего времени: медики — на передовой борьбы с коронавирусом
Специалисты в белых халатах которую неделю держат оборону в больничных палатах по всей России.
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Фото, видео: ТАСС / Алеев Егор, 5-tv.ru
Новые герои нашего времени — врачи. Многие из них продолжают целые династии — их родные спасали жизни еще на фронтах Великой Отечественной.
Сейчас медики — на передовой борьбы с коронавирусом. Врачи и медсестры месяцами не видят родных: персонал больниц в буквальном смысле живет на работе, чтобы те, кто заболел, смог выжить.
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