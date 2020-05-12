Новые герои нашего времени — врачи. Многие из них продолжают целые династии — их родные спасали жизни еще на фронтах Великой Отечественной.

Сейчас медики — на передовой борьбы с коронавирусом. Врачи и медсестры месяцами не видят родных: персонал больниц в буквальном смысле живет на работе, чтобы те, кто заболел, смог выжить.

Алиса Паршакова пообщалась с теми, кто каждый день рискует своей жизнью ради нас.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что коронавирус выявили у главного врача Боткинской больницы в Москве.

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