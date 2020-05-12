Самолет «Почты России» готовится к аварийной посадке в Красноярске

Борт «Почты России» готовится к экстренной посадке в аэропорту Красноярска. Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителей аэрогавани крупнейшего города Красноярского края, у самолета возникли неполадки с шасси.

«Самолет готовится к посадке. У него проблемы с шасси», — цитирует собеседника агентство.