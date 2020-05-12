Главный врач больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где, по предварительным данным, при пожаре погибли пять пациентов, рассказал об обстановке в лечебном учреждении после инцидента.

«Ликвидирован пожар. Эвакуация проведена. Все более или менее спокойно. Эвакуировать за территорию больницы, в другие медучреждения, не надо никакого», — сообщил Валерий Стрижелецкий в интервью 5-tv.ru.

Как ранее стало известно, возгорание вспыхнуло на шестом этаже больницы в реанимационном отделении. Жертвами пожара стали пять человек, лечившихся от COVID-19. Представитель МЧС РФ по Санкт-Петербургу Анна Измир подтвердила, что есть погибшие, однако отметила, что их точное число устанавливается.

«По предварительным данным, есть погибшие, которые находились в отделении реанимации. Их количество уточняется», — подчеркнула она.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что из здания больницы было эвакуировано 150 человек.