«Все более или менее спокойно»: главврач больницы в Петербурге о пожаре
По предварительным данным, в результате происшествия погибли пять человек, лечившихся от коронавируса.
Закрыть
Смотрите также:
Сын миллиардера Босова прокомментировал самоубийство отца
В каких девчонок по знаку зодиака влюбляются с первого взгляда
Через несколько дней после развода бывший муж Лолиты показал свою новую семью
Россиян предупредили о майском снеге
Луна сводит с ума? Астролог рассказала об опасности коварного полнолуния в ночь на 7 мая
Со стрижкой придется подождать. Собянин рассказал, что заработает в Москве после 12 мая
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 мая
Может ли вирус оставаться на волосах и почему важно носить головные уборы?
Как обезопасить себя при постоянном контакте с людьми во время пандемии COVID-19?
Фото, видео: РИА Новости / Алексей Даничев, 5-tv.ru
Главный врач больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где, по предварительным данным, при пожаре погибли пять пациентов, рассказал об обстановке в лечебном учреждении после инцидента.
«Ликвидирован пожар. Эвакуация проведена. Все более или менее спокойно. Эвакуировать за территорию больницы, в другие медучреждения, не надо никакого», — сообщил Валерий Стрижелецкий в интервью 5-tv.ru.
Как ранее стало известно, возгорание вспыхнуло на шестом этаже больницы в реанимационном отделении. Жертвами пожара стали пять человек, лечившихся от COVID-19. Представитель МЧС РФ по Санкт-Петербургу Анна Измир подтвердила, что есть погибшие, однако отметила, что их точное число устанавливается.
«По предварительным данным, есть погибшие, которые находились в отделении реанимации. Их количество уточняется», — подчеркнула она.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что из здания больницы было эвакуировано 150 человек.
Читайте также
75%
-0.25 80.00
-0.06
Нашли ошибку?