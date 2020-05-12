По факту гибели пациентов при пожаре в петербургской больнице возбудили уголовное дело

По факту гибели пяти пациентов при пожаре в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в соответствии с третьей частью статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». На место происшествия выехало руководство ГСУ Следственного комитета России по Санкт-Петербургу, а также следователи созданной следственной группы. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Как стало известно 5-tv.ru, пожар вспыхнул на шестом этаже в реанимационном отделении лечебного учреждения. В тот момент, по предварительным данным, там находилось 19 пациентов. Пятеро из них, лечившихся от COVID-19, погибли.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС и провели эвакуацию 150 человек. В настоящий момент пожар потушен.

Также, по данным 5-tv.ru, после пожара в больницу Святого Георгия приехал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что возгорание могло вспыхнуть из-за короткого замыкание в аппарате ИВЛ.