Предположительной причиной пожара в больнице в Петербурге могло стать короткое замыкание в аппарате ИВЛ
По предварительным данным, в результате ЧП погибли пять человек, лечившихся от COVID-19.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Стала известна предположительная причина пожара в больнице Святого Георгия на Северном проспекте в Петербурге. По предварительным данным, возгорание в реанимационном отделении могло вспыхнуть из-за короткого замыкание в аппарате ИВЛ. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает ТАСС.
Как стало известно 5-tv.ru, жертвами пожара стали пять человек, которые лечились в клинике от COVID-19. В настоящий момент возгорание локализовано. К его ликвидации были привлечены 75 человек личного состава МЧС и 15 единиц техники. Согласно предварительной информации, пламя вспыхнуло на шестом этаже. Площадь пожара составила десять квадратных метров.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что из здания больницы было эвакуировано 150 человек.
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