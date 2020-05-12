Предположительной причиной пожара в больнице в Петербурге могло стать короткое замыкание в аппарате ИВЛ

Стала известна предположительная причина пожара в больнице Святого Георгия на Северном проспекте в Петербурге. По предварительным данным, возгорание в реанимационном отделении могло вспыхнуть из-за короткого замыкание в аппарате ИВЛ. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает ТАСС.

Как стало известно 5-tv.ru, жертвами пожара стали пять человек, которые лечились в клинике от COVID-19. В настоящий момент возгорание локализовано. К его ликвидации были привлечены 75 человек личного состава МЧС и 15 единиц техники. Согласно предварительной информации, пламя вспыхнуло на шестом этаже. Площадь пожара составила десять квадратных метров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что из здания больницы было эвакуировано 150 человек.