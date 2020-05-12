Что грозит нарушителям масочного режима в Москве в первый день ограничений?

Нарушители масочного режима в Москве в первый день ограничений 12 мая получат лишь предупреждение. Однако в дальнейшем в отношении тех, кто не соблюдает указ мэра столицы Сергея Собянина, будут введены более строгие меры. Об этом сообщил и. о. руководителя ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.

«В первый день действия указа мэра, мы будем выносить предупреждения, но в дальнейшем мы будем вынуждены применять более строгие меры», — подчеркнул он.

Ранее глава Москвы Сергей Собянин заявил о введении масочного режима в столице. Теперь появляться в общественных местах и транспорте без масок и перчаток будет запрещено. Чтобы контролировать исполнение постановления, на станциях метров и в поездах будут проводиться рейды. Кроме того, нарушителей будут выявлять при помощи камер видеонаблюдения.

Тем, кто не будет использовать средства индивидуальной защиты, грозит штраф до пяти тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что всего в стране зарегистрировано 232 243 заболевших коронавирусом в 85 регионах. За весь период жертвами внеклеточного агента стали 2116 человек, выздоровели 43 512 человек. Проведено более 5,8 миллиона тестов.

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