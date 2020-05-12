Пожар вспыхнул на территории исправительной колонии в Тюмени
Инцидент произошел в ИК-4 на Авторемонтной улице.
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Фото, видео: ТАСС / Артем Геодакян, ВКонтакте @incident_tmn
Пожар вспыхнул на территории исправительной колонии № 4 в Тюмени. Как сообщает портал 72.ru, возгорание произошло на Авторемонтной улице.
Информация о происшествии поступила в пожарную службу днем 12 мая. На место ЧП направляются сотрудники МЧС. Сведения о пострадавших пока не поступали. Причины пожара неизвестны. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Отмечается, что на территории ИК-4 в Тюмени уже был подобный инцидент. В сентябре там загорелось административное здание. Никто не пострадал.
Ранее 5-tv.ru сообщал о пожаре в петербургской больнице Святого Георгия, в результате которого погибли пять пациентов с COVID-19. Пламя вспыхнуло в реанимационном отделении клиники.
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