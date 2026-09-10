В Тюмени пожар охватил семь жилых домов

В Тюмени пожарные ликвидируют пожар, который распространился на семь жилых строений. Об этом сообщило Главное управление МЧС России по Тюменской области в канале в мессенджере МАКС.

Сообщение о пожаре на 4-м километре Салаирского тракта поступило в ведомство в восьмом часу вечера. После прибытия подразделений спасатели обнаружили, что огнем охвачены семь жилых домов.

«На момент прибытия подразделений <…> на место вызова было обнаружено, что пожар охватил семь жилых строений на площади 700 квадратных метров. По предварительной информации пострадавших нет», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время на месте работают более 20 сотрудников пожарно-спасательных подразделений и семь единиц техники. Специалисты продолжают тушение возгорания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в одной из школ Тюмени произошло возгорание. Пожарные подразделения прибыли к образовательному учреждению на улице Широтной после сообщения о пожаре. Очаг находился на кровле здания. В МЧС сообщили, что огонь удалось ликвидировать на площади 3,6 тысячи квадратных метров.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.