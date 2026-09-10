В Тюмени потушили пожар на крыше школы

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 33 0

Открытое горение ликвидировано на площади 3,6 тысячи квадратных метров.

Фото, видео: МАХ/МЧС Тюменской области/vk_mchs_72; 5-tv.ru

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Спасатели ликвидировали пожар, возникший в одной из школ в Тюмени. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщило главное управление МЧС по области.

Информация о возгорании в городском образовательном учреждении на улице Широтная появилась рано утром, заявили в ведомстве. К месту происшествия незамедлительно направились пожарно-спасательные подразделения министерства.

В МЧС подчеркнули, что очаг располагался на кровле учебного заведения. При этом в ведомстве не раскрыли причины возникновения огня.

Позднее в министерстве отметили, что возгорание успешно ликвидировано на площади 3,6 тысячи квадратных метров. Жертв и пострадавших в результате происшествия нет. В МЧС уточнили, что в момент возгорания никого внутри помещения не было.

Ранее 5-tv.ru писал о пожаре, который вспыхнул в складе для хранения пластиковой продукции в подмосковном городском округе Щелково. Огонь охватил около 1,8 тысячи квадратных метров. Сперва возгорание распространилось внутри объекта, а потом перекинулось на его фасад.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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