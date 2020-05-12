Стали известны подробности гибели пяти человек при пожаре в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге. Согласно неподтвержденной пока информации, четверо пациентов лечившихся от COVID-19, отравились угарным газом, а еще у одного отключился аппарат искусственной вентиляции легких. Данные о количестве погибших в МЧС подтвердили.

Как стало известно 5-tv.ru, пламя вспыхнуло в реанимации на шестом этаже клиники. В этот момент в отделении находилось, предварительно, 19 пациентов. 13 из них – на ИВЛ. Большую часть удалось эвакуировать. Пятеро пациентов погибли.

В настоящий момент пожар локализован. По факту инцидента прокуратура Выборгского района Санкт-Петербурга организовала проверку соблюдения требований федерального законодательства. По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер реагирования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что из здания больницы Святого Георгия всего было эвакуировано 150 человек.