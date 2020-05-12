Всего в стране зарегистрировано 232 243 заболевших коронавирусом. Проведено более 5,8 миллиона тестов.

В России за сутки выявлено 10 899 новых случаев инфицирования COVID-19

Фото: ТАСС / Станислав Красильников

Тема:
Эпидемия коронавируса

В России за сутки выявлено 10 899 новых случаев инфицирования COVID-19 в 83 регионах. Об этом рассказали в Оперативном штабе. Из них 43,1% не имели клинических проявлений болезни.

По данным оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, всего в столице зафиксирован 121 301 случай коронавируса. 41,3% среди новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,1% — от 46 до 65 лет, 10,7% — от 66 до 79 лет, еще 6,1% — старше 80 лет. Также 8,8% среди заболевших — дети.

Статистика по регионам:

Москва — 5392

Московская область — 1063

Нижегородская область — 354

Санкт-Петербург — 339

Красноярский край — 227

Свердловская область — 211

Республика Дагестан — 116

Краснодарский край — 99

Рязанская область — 98

Калужская область — 96

Ростовская область — 95

Челябинская область — 94

Тульская область — 90

Ярославская область — 83

Тамбовская область — 80

Республика Башкортостан — 80

Кабардино-Балкарская Республика — 76

Республика Северная Осетия — 76

Брянская область — 75

Ленинградская область — 74

Волгоградская область — 74

Ямало-Ненецкий АО — 72

Республика Татарстан — 71

Курская область — 70

Тюменская область — 70

Ивановская область — 68

Самарская область — 66

Саратовская область — 64

Чувашская Республика — 62

Владимирская область — 61

Орловская область — 61

Новосибирская область — 55

Республика Саха (Якутия) — 55

Белгородская область — 54

Оренбургская область — 53

Республика Тыва — 51

Приморский край — 48

Липецкая область — 47

Республика Ингушетия — 45

Ханты-Мансийский АО — 45

Воронежская область — 44

Астраханская область — 42

Хабаровский край — 42

Ставропольский край — 41

Кировская область — 41

Республика Бурятия — 39

Ульяновская область — 38

Архангельская область — 37

Республика Хакасия — 37

Республика Марий Эл — 36

Республика Мордовия — 35

Пензенская область — 35

Тверская область — 34

Омская область — 30

Пермский край — 28

Новгородская область — 27

Чеченская Республика — 26

Псковская область — 20

Алтайский край — 20

Иркутская область — 20

Забайкальский край — 20

Вологодская область — 19

Калининградская область — 19

Амурская область — 17

Томская область — 15

Камчатский край — 14

Костромская область — 12

Мурманская область — 12

Республика Карелия — 11

Республика Адыгея — 11

Карачаево-Черкесская Республика — 10

Смоленская область — 9

Кемеровская область — 9

Республика Крым — 9

Удмуртская Республика — 6

Курганская область — 5

Республика Коми — 3

Республика Калмыкия — 3

Сахалинская область — 3

Еврейская АО — 3

Севастополь — 3

Республика Алтай — 2

Магаданская область — 2

Также сообщается о том, что за сутки от COVID-19 скончались 107 человек. Полностью выздоровели за сутки 3 711 пациентов.

Всего в стране зарегистрировано 232 243 заболевших коронавирусом в 85 регионах. За весь период жертвами внеклеточного агента стали 2116 человек, выздоровели 43 512 человек. Проведено более 5,8 миллиона тестов.

В России за сутки выявлено 10 899 новых случаев инфицирования COVID-19

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Тема:
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