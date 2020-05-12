В России за сутки выявлено 10 899 новых случаев инфицирования COVID-19
Всего в стране зарегистрировано 232 243 заболевших коронавирусом. Проведено более 5,8 миллиона тестов.
Фото: ТАСС / Станислав Красильников
В России за сутки выявлено 10 899 новых случаев инфицирования COVID-19 в 83 регионах. Об этом рассказали в Оперативном штабе. Из них 43,1% не имели клинических проявлений болезни.
По данным оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, всего в столице зафиксирован 121 301 случай коронавируса. 41,3% среди новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,1% — от 46 до 65 лет, 10,7% — от 66 до 79 лет, еще 6,1% — старше 80 лет. Также 8,8% среди заболевших — дети.
Статистика по регионам:
Москва — 5392
Московская область — 1063
Нижегородская область — 354
Санкт-Петербург — 339
Красноярский край — 227
Свердловская область — 211
Республика Дагестан — 116
Краснодарский край — 99
Рязанская область — 98
Калужская область — 96
Ростовская область — 95
Челябинская область — 94
Тульская область — 90
Ярославская область — 83
Тамбовская область — 80
Республика Башкортостан — 80
Кабардино-Балкарская Республика — 76
Республика Северная Осетия — 76
Брянская область — 75
Ленинградская область — 74
Волгоградская область — 74
Ямало-Ненецкий АО — 72
Республика Татарстан — 71
Курская область — 70
Тюменская область — 70
Ивановская область — 68
Самарская область — 66
Саратовская область — 64
Чувашская Республика — 62
Владимирская область — 61
Орловская область — 61
Новосибирская область — 55
Республика Саха (Якутия) — 55
Белгородская область — 54
Оренбургская область — 53
Республика Тыва — 51
Приморский край — 48
Липецкая область — 47
Республика Ингушетия — 45
Ханты-Мансийский АО — 45
Воронежская область — 44
Астраханская область — 42
Хабаровский край — 42
Ставропольский край — 41
Кировская область — 41
Республика Бурятия — 39
Ульяновская область — 38
Архангельская область — 37
Республика Хакасия — 37
Республика Марий Эл — 36
Республика Мордовия — 35
Пензенская область — 35
Тверская область — 34
Омская область — 30
Пермский край — 28
Новгородская область — 27
Чеченская Республика — 26
Псковская область — 20
Алтайский край — 20
Иркутская область — 20
Забайкальский край — 20
Вологодская область — 19
Калининградская область — 19
Амурская область — 17
Томская область — 15
Камчатский край — 14
Костромская область — 12
Мурманская область — 12
Республика Карелия — 11
Республика Адыгея — 11
Карачаево-Черкесская Республика — 10
Смоленская область — 9
Кемеровская область — 9
Республика Крым — 9
Удмуртская Республика — 6
Курганская область — 5
Республика Коми — 3
Республика Калмыкия — 3
Сахалинская область — 3
Еврейская АО — 3
Севастополь — 3
Республика Алтай — 2
Магаданская область — 2
Также сообщается о том, что за сутки от COVID-19 скончались 107 человек. Полностью выздоровели за сутки 3 711 пациентов.
Всего в стране зарегистрировано 232 243 заболевших коронавирусом в 85 регионах. За весь период жертвами внеклеточного агента стали 2116 человек, выздоровели 43 512 человек. Проведено более 5,8 миллиона тестов.
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