«Самая яркая звезда на эстраде»: Дайнеко напомнила фанатам о своем возрасте
В честь своего праздника накануне певица выложила в Instagram нежное фото.
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Фото, видео: Instagram @victoriadaineko
Успешная певица и заботливая мама Виктория Дайнеко 12 мая отметила день рождения. Артистке исполнилось 33 года. В честь своего праздника накануне певица выложила в Instagram нежное фото, где предстала в серебристо-белом кружевном платье и с красной помадой на губах.
«33», — коротко подписала фото Дайнеко.
Фанаты поспешили поздравить Викторию с днем рождения и отметили ее красоту на снимке.
«С днем рождения. Здоровья, любви, счастья. Новых вершин в творчестве, гармонии и побольше счастливых моментов»;
«С днем рождения, Викуль. Ты самая талантливая и красивая»;
«Ты самая яркая звезда на эстраде. С днем рождения!»
«Потрясающее платье! Потрясающе выглядите! С Днем рождения», — написали подписчики.
Виктория Дайнеко родом из Якутии. В Москву девушка переехала в студенческие годы, чтобы получить диплом Московского авиационного института.
В российском шоу-бизнесе певица прославилась благодаря проекту «Фабрика звезд-5», где стала победительницей. Помимо карьеры вокалистки, звезда участвует в различных телешоу, снялась в фильме «Улетный экипаж», а также озвучила Рапунцель в мультике «Ральф против интернета».
Виктория Дайнеко воспитывает дочь Лидию от барабанщика группы DrumCast Дмитрия Клеймана.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Виктория Дайнеко в блестящем топе показала концерт из-за кулис.
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