В честь своего праздника накануне певица выложила в Instagram нежное фото.

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Фото, видео: Instagram @victoriadaineko

Успешная певица и заботливая мама Виктория Дайнеко 12 мая отметила день рождения. Артистке исполнилось 33 года. В честь своего праздника накануне певица выложила в Instagram нежное фото, где предстала в серебристо-белом кружевном платье и с красной помадой на губах.

«33», — коротко подписала фото Дайнеко.

Instagram @victoriadaineko

Фанаты поспешили поздравить Викторию с днем рождения и отметили ее красоту на снимке.

«С днем рождения. Здоровья, любви, счастья. Новых вершин в творчестве, гармонии и побольше счастливых моментов»;

«С днем рождения, Викуль. Ты самая талантливая и красивая»;

«Ты самая яркая звезда на эстраде. С днем рождения!»

«Потрясающее платье! Потрясающе выглядите! С Днем рождения», — написали подписчики.

Виктория Дайнеко родом из Якутии. В Москву девушка переехала в студенческие годы, чтобы получить диплом Московского авиационного института.

В российском шоу-бизнесе певица прославилась благодаря проекту «Фабрика звезд-5», где стала победительницей. Помимо карьеры вокалистки, звезда участвует в различных телешоу, снялась в фильме «Улетный экипаж», а также озвучила Рапунцель в мультике «Ральф против интернета».

Виктория Дайнеко воспитывает дочь Лидию от барабанщика группы DrumCast Дмитрия Клеймана.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Виктория Дайнеко в блестящем топе показала концерт из-за кулис.

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