Виктория Дайнеко в блестящем топе показала концерт из-за кулис
Певица продемонстрировала, что некоторые в праздники любят и поработать.
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Фото, видео: Instagram @victoriadaineko
Певица Виктория Дайнеко порадовала подписчиков фото и видео с концерта. В отличие от многих звезд она отметила 8 марта на площадке.
На снимках певица предстала в ослепительно белых штанах и в супероблегающем серебряном коротком топе. В качестве подарка на 8 марта она выложила в сеть кусочек эксклюзивных съемок из-за кулис со своего выступления.
Фолловеры в комментариях поздравили певицу с праздником.
«С праздником 8 марта!!! Хочу, чтобы ты была всегда такая же прекрасная и милая, пусть осуществятся все твои задуманные мечты»;
«Счастья, весеннего настроения, любви, радости», — желали фанаты.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, Виктория Дайнеко появилась в сексуальном наряде на юбилейном вечере продюсера Игоря Матвиенко. Знаменитость предстала в черном боди, леггинсах с принтом и лаковых ботфортах на шпильке. Ее дерзкий образ дополнили блестящий чокер и яркий макияж.
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