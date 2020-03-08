Виктория Дайнеко в блестящем топе показала концерт из-за кулис

Певица Виктория Дайнеко порадовала подписчиков фото и видео с концерта. В отличие от многих звезд она отметила 8 марта на площадке.

На снимках певица предстала в ослепительно белых штанах и в супероблегающем серебряном коротком топе. В качестве подарка на 8 марта она выложила в сеть кусочек эксклюзивных съемок из-за кулис со своего выступления.

Instagram @victoriadaineko

Фолловеры в комментариях поздравили певицу с праздником.

«С праздником 8 марта!!! Хочу, чтобы ты была всегда такая же прекрасная и милая, пусть осуществятся все твои задуманные мечты»;

«Счастья, весеннего настроения, любви, радости», — желали фанаты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, Виктория Дайнеко появилась в сексуальном наряде на юбилейном вечере продюсера Игоря Матвиенко. Знаменитость предстала в черном боди, леггинсах с принтом и лаковых ботфортах на шпильке. Ее дерзкий образ дополнили блестящий чокер и яркий макияж.