Депутаты предложили наказывать государственных и муниципальных служащих за проявление хамства.

В Госдуму внесли законопроект о штрафах для чиновников за оскорбление граждан

Фото: ТАСС / Сергей Савостьянов

Депутаты Госдумы предложили штрафовать чиновников за оскорбление граждан, передает ФАН. Законопроект о дополнении КоАП такой статьей внесли вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн.

Парламентарии предложили изменить само понятие «оскорбление» и дополнить норму отдельными пунктами о наказании служащих за хамство. В проекте закона автора указали, что действующая редакция статьи 5.61 КоАП не предусматривает ответственности за оскорбление, совершенное чиновником при исполнении.

«Между тем в последнее время участились факты оскорбительных действий, унижающих честь и достоинства граждан, совершенных лицами, замещающими государственные или муниципальные должности», — отметили инициаторы.

Согласно действующей редакции, оскорбление понимается как унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме. В проекте предлагается дополнить формулировку словами «и в иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность форме». Авторы уточняют, что оскорбление может касаться как одного лица, так и группы лиц.

Публичным депутаты призывают считать оскорбление во время выступления на публике или через СМИ, а также в интернете. Кроме того, парламентарии настаивают на увеличении штрафов за такое правонарушение: с трех-пяти тысяч рублей до пяти-десяти тысяч для физических лиц, для должностных лиц — с 30-50 тысяч рублей до 50-100 тысяч и для организаций — с 100–500 тысяч рублей до 200–700 тысяч.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны.

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