На месте работают спасатели, они ликвидируют масляное пятно.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ВКонтакте @chp55

В реку Иртыш в Омске попали нефтепродукты в результате опрокидывания судна «Калипсо» в районе садового товарищества «Медик». Об этом сообщили очевидцы происшествия в группе «ЧП Омск» в соцсети «ВКонтакте». Они опубликовали фото и видео того, как масляная жидкость распространяется по поверхности реки.

Работы по очистке реки ведут спасатели аварийно-спасательного отряда «Днепр», об этом сообщается на сайте организации. С помощью тройной линии боновых заграждений они не позволяют пятну распространиться по поверхности воды. Масляную жидкость из реки откачивают с помощью специальных скиммеров. Толщина пленки составляет порядка двух сантиметров, площадь утечки пока не уточняется.

Река Иртыш — самая длинная река-приток в мире. Ее длина составляет порядка 4 248 километров. Она протекает по территории России, Китая и Казахстана. В районе Ханты-Мансийска река впадает в Обь. В Иртыше водятся уникальные рыбы, некоторые из них занесены в Красную книгу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что из-за вышедшей из берегов Волги жители Рыбинска взялись за весла. Уровень паводковых вод в Ярославской области преодолел критические отметки.

Читайте также

+7° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
73.43
-0.44 79.44
-0.56
ТОП-6 знаков зодиака, которые исподтишка ненавидят всех вокруг

Последние новости

17:59
Здравствуй, юность в сапогах! Призывные комиссии начали работу в российских регионах
17:55
«Жарко!»: Модель Екатерина Зуева сделала фото на пляже в бикини без верха
17:48
Коронавирус начал чаще бить по российским детям — глава Роспотребнадзора
17:38
Арестован владелец подмосковного хосписа, где из-за пожара погибли 11 человек
17:38
Когда в России начнется популяционное исследование на иммунитет к коронавирусу?
17:38
За сколько можно купить акустическую гитару Курта Кобейна на аукционе?

Сейчас читают

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков госпитализирован с коронавирусом
Звезда «Папиных дочек» села на шпагат под водой
«Смотрю и радуюсь»: Собчак удивлена изменениями в жизни Виторгана после развода

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок