В реку Иртыш в Омске попали нефтепродукты в результате опрокидывания судна «Калипсо» в районе садового товарищества «Медик». Об этом сообщили очевидцы происшествия в группе «ЧП Омск» в соцсети «ВКонтакте». Они опубликовали фото и видео того, как масляная жидкость распространяется по поверхности реки.

Работы по очистке реки ведут спасатели аварийно-спасательного отряда «Днепр», об этом сообщается на сайте организации. С помощью тройной линии боновых заграждений они не позволяют пятну распространиться по поверхности воды. Масляную жидкость из реки откачивают с помощью специальных скиммеров. Толщина пленки составляет порядка двух сантиметров, площадь утечки пока не уточняется.

Река Иртыш — самая длинная река-приток в мире. Ее длина составляет порядка 4 248 километров. Она протекает по территории России, Китая и Казахстана. В районе Ханты-Мансийска река впадает в Обь. В Иртыше водятся уникальные рыбы, некоторые из них занесены в Красную книгу.

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