Выздоровели уже 43 тысячи 512 человек. И с каждым днем выписывают все больше пациентов.

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Фото, видео: ТАСС / Михаил Терещенко, 5-tv.ru

В России за минувшие сутки выявлено 10 899 новых случаев коронавируса. Максимальный прирост в Москве, Подмосковье и Петербурге. По-прежнему у половины болезнь протекает бессимптомно.

Проведено почти шесть миллионов тестов на коронавирус. Выздоровели уже 43 тысячи 512 человек. И с каждым днем выписывают все больше пациентов. Эксперты отмечают: прирост выявленных случаев и процент смертности снижаются.

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