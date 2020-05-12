Эксперты отмечают снижение прироста выявленных случаев COVID-19 в России
Выздоровели уже 43 тысячи 512 человек. И с каждым днем выписывают все больше пациентов.
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Фото, видео: ТАСС / Михаил Терещенко, 5-tv.ru
В России за минувшие сутки выявлено 10 899 новых случаев коронавируса. Максимальный прирост в Москве, Подмосковье и Петербурге. По-прежнему у половины болезнь протекает бессимптомно.
Проведено почти шесть миллионов тестов на коронавирус. Выздоровели уже 43 тысячи 512 человек. И с каждым днем выписывают все больше пациентов. Эксперты отмечают: прирост выявленных случаев и процент смертности снижаются.
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